شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: «اللي بيحب والدته ما يروحلهاش في عيد الأم» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنها لا تحب توجيه رسالة سلبية لأنه غدا عيد الأم وكل سنة وكل الأمهات يا رب بخير وعافية فرفقًا بالأمهات.
وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية»، عبر شاشة «MBC مصر»: «أنا بقولكم إحنا خايفين على كبار السن واللي عندهم أمراض مزمنة والحوامل إنت متعرفش إنت عندك المرض ولا لأ.. حامل للمرض ولا لأ».
وتابعت: «مش عايز أقول منروحلهمش بس التخالط مضر، وهما بيبقوا تعبانين جدا».
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