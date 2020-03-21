شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: «اللي بيحب والدته ما يروحلهاش في عيد الأم» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنها لا تحب توجيه رسالة سلبية لأنه غدا عيد الأم وكل سنة وكل الأمهات يا رب بخير وعافية فرفقًا بالأمهات.

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وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية»، عبر شاشة «MBC مصر»: «أنا بقولكم إحنا خايفين على كبار السن واللي عندهم أمراض مزمنة والحوامل إنت متعرفش إنت عندك المرض ولا لأ.. حامل للمرض ولا لأ».

وتابعت: «مش عايز أقول منروحلهمش بس التخالط مضر، وهما بيبقوا تعبانين جدا».