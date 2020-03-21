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شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الجمعة، على رأسها، الصحة تناشد العائدين من العمرة التزام منازلهم 14 يوما للوقاية من كورونا.
الصحة تناشد العائدين من العمرة التزام منازلهم 14 يوما للوقاية من كورونا
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