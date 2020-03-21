شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف تغيرت ردود فعل المصريين وانفعالاتهم في زمن كورونا "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثير من ردود الفعل لدى المصريين تغيرت منذ تصاعد أزمة كورونا محليا وعالميا، فلم تعد كثير من عاداتهم وردود فعل على نفس المواقف كما هي.

فتسببت حالة القلق والحذر من انتشار الفيروس، والالتزام بتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية، في تغيير بعض العادات والسلوكات المجتمعية المعروفة عن المصريين، ويرصد الفيديو التالى بشكل ساخر بعض هذه التغيرات.