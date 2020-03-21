شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب البيطريين: أعضاء النقابة يشاركون بحملات تطهير المرافق ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد العامرى، النقيب العام للاطباء البيطريين، إن الأطباء البيطريين يشاركون ضمن فرق تنفيذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا، حيث أصدرت عددا من المحافظات، قرارات لمديريات الطب البيطرى فى استخدام أدوات الرش الخاصة بعملهم، فى تطهير المزارع، فى عمليات التطهير ضد فيروس كورونا، وينفذ عمليات التطهير مجموعة من الأطباء البيطريين.

وأوضح العامرى، فى تصريحات خاصة لـ " الخليج 365" ، أن الأطباء البيطريين لديهم ماكينات "فوجر" لرش المطهرات، وتستخدم لتطبيق نظم الأمن الحيوى فى مزارع الإنتاج الحيوانى والداجنى، مشيرا إلى أن وجود أعداد كبيرة من تلك الأدوات فى مديريات الطب البيطرى، تم تكليف عددا من الأطباء البيطريين للمشاركة فى عمليات تطهير المرافق العامة.

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كان النقابة العامة للأطباء، قد قررت وقف عقد اجتماعات مجلس النقابة العامة، واجتماعات اللجان النوعية، فيما عدا لجنة الإشراف على الانتخابات للتسيير الأعمال الخاصة بالانتخابات وتحديد موعد آخر للعملية الانتخابية، وسيتم تسيير أعمال النقابة العامة عن طريق هيئة المكتب فى الحالات الضرورية، مشيرة إلى أن ذلك جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 48 لسنة 1969 بإنشاء النقابة العامة للأطباء البيطريين، وقرار وزير الصحة رقم 166 لسنة 1970 بإصدار اللائحة الداخلية للنقابة، وإنطلاقا من المسئولية الاجتماعية الوطنية، وحفاظا على توجه الدولة والقيادة السياسية فى الحفاظ على صحة المواطنين، ومقاومة تفشى فيروس كورونا.

كما طالب الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، رئيس اللجنة العليا للإشراف على انتخابات التجديد النصفى، لعام 2020، كافة المرشحين لانتخابات النقابة العامة، والنقابات الفرعية بوقف جميع الحملات الانتخابية للحد من انتشار فيروس كورونا، معلنا تأجيل انتخابات النقابة العامة، والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، لأجل غير مسمى، والتى كان من المقرر عقدها، يوم 27 مارس الجارى، وذلك حفاظا على سلامة الأطباء البيطريين، وحتى تتضح للجنة الرؤية لتحديد موعد أخر لإقامة العملية الانتخابية على مستوى الجمهورية.