شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة مصابة بكورونا من داخل مستشفى العزل: «ما تغلطوش غلطتي» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشدت فتاة مصابة بفيروس كورونا، ومحتجزة بالحجر الصحي بمستشفى العجمي بالإسكندرية، المصريين أن يلزموا بيوتهم ويتوخوا الحذر، حتى لا يصابوا بالفيروس، قائلة: «ماتغلطوش غلطتي».

وقالت الفتاة، في مقطع فيديو نشرته على «فيسبوك»: «كنت أعاني في البداية من أعراض خفيفة، لكن التحاليل التي أجريتها أثبتت إيجابية إصابتها بفيروس كورونا».

وأضافت محذرة المصريين، قائلة: «الموضوع خدوه جد مش هزار خالص، خللي بالكم من نفسكم ومن أهلكم.. بلاش زيارات. بلاش نقابل أصحابنا على أنه عادي.. علشان أنا عملت كده وكانت غلطة كبيرة مني.. كنت بخرج وبنزل عادي.. وسافرت ورجعت».

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وتابعت: «الموضوع مش بالاستهتار اللي الناش شايفاه.. مش بعيد عننا.. أنا كنت متخيلة مش هيجيلي وإنه بعيد عني، طلع مش بعيد، وأي حد ممكن يتصاب به، أرجوكم خدوا الموضوع مش باستهتار خالص، ما تزوروش بعض يا جماعة، عشان أنت ممكن تزور حد كبير في السن، وأنت صغير في السن، بس تأذيه هو، ممكن يبقى أمك أو أبوك، أو عندك طفل صغير، وأنت بتخرج وبتروح وبتيجي وتقابل الناس، أنت تاخد المرض وتنقله لحد يأثر فيه».

واستطردت: «إحنا سننا صغير والحمد لله، ممكن مناعتنا تحارب الفيروس، ويطلع من جسمنا، بس ممكن ناس تانية لأ.. فيه ناس تانية الفيروس يأثر عليها ويجرى لها مضاعفات مش كويسة.. هي أمانة إن إحنا نخلي بالنا من نفسها واللي حوالينا».

وتابعت: «بلاش يا جماعة موضوع أنكم تنزلوا وتشتروا أكل بطريقة بشعة، بس جيبوا بس اللي يكفيكم وتحطوه في البيت علشان تاكلوا وتشربوا، بس بلاش البشاعة في التعامل مع الوضع، أو الأنانية، علشان في مصر ناس غلابة، إمكانياتها ما تقدرش إنها تشتري الأكل لمدة شهر، فيه ناس يتخرج علشان تجيب قوت يومها، فلو خلصنا السلع الأساسية من السوق، فيه ناس تانية هتتأثر».

واختتمت بالقول: «الموضوع خطر يا جماعة، اقعدوا في البيت، الطريقة الوحيدة للوقاية لأن الخروج خطر، ممكن تصاب به في المواصلات، أو في شغلك، أو في أي مكان، حافظوا على أنفسكم، الناس المضطرة تنزل للعمل طول ما أنت بره البيت ما تلمس وشك، وكل شوية اغسل شوية، وأول ما تروح البيت لو عندك أطفال صغيرة، كل شيء لمسته عقمه مفاتيحك وأوكرة الباب.. ودعواتكم ربنا يشفيني وأخرج من هنا على خير».