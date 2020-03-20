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شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تحذر من دواء: «لا يستخدم لعلاج مصابي كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة والسكان، إن عقار بلاكونيل الذي تداوله البعض على أنه يستخدم لعلاج المصابين بفيروس كورونا لايستخدم في علاج الحالات الإيجابية لفيروس كورونا وإنما المريض يخضع لبرتوكول علاجي محدد يعتمد على أسانيد علمية محددة.
وأكدت وزارة الصحة والسكان، في مستند رسمي لها، أن العقار مسجل كدواء على قاعدة بيانات الوزارة وهو دواء بشري فعال يستخدم في علاج التهاب المفاصل الروماتويدى والتهاب المفاصل مجهول السبب والذئبة الحمامية القرصية.
الجدير بالذكر أن الذئبة الحمامية هي مرض يصيب الجلد والأعضاء الداخلية ومشاكل الجلد التي يكون فيها الجلد حساسا لأشعة الشمس.
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