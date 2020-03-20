شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. إغلاق محال العتبة والدقى والجيزة والباعة الجائلين يمتثلون لقرار مجلس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ 24 ساعة الماض، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى.. إغلاق محال العتبة والدقى والجيزة والباعة الجائلين يمتثلون لقرار مجلس الوزراء استئناف حركة البضائع بين مصر والسعودية بالخط الملاحى "سفاجا - ضبا" صندوق مكافحة الإدمان يكرم أمهات المتطوعين ويعلن الأسماء إلكترونيا بسبب كورونا وزارة التموين: صرف 85 % من السلع المدعمة عن شهر مارس فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع للمواطنين وزير التعليم: من لم يقدم مشروع بحث يبدأ العام الجديد قبل زملائه بأسبوعين Advertisements السياحة: غلق كافة المطاعم والنوادى الليلية والصحية وحمامات السباحة وزير القوى العاملة يتلقى تقارير عن المصريين بالخارج بعد انتشار كورونا نجدة الطفل يعلن استمرار الخط الساخن 16000 لتلقى شكاوى العنف ضد الأطفال التعليم العالى: اجتماع الأعلى للجامعات لمناقشة الخطط المستقبلية بسبب كورونا "الأوقاف" تطلق حملة تطهير وتعقيم ديوان عام الوزارة.. صور

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أخبار × 24 ساعة.. إغلاق محال العتبة والدقى والجيزة والباعة الجائلين يمتثلون لقرار مجلس الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.