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قنصلية مصر في فرانكفورت تطلق بريد اليكترونى للمصريين الراغبين العودة لبلدهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تهدى القنصلية العامة لمصر في فرانكفورت أطيب تحياتها لأبناء الجالية المصرية ونظرا لتلقي القنصلية العامة العديد من الاستفسارات عما إذا كانت السلطات المصرية ستقوم بتسيير طائرة خاصة لنقل المواطنين العالقين على الأراضي الألمانية والتي لم تسنح لهم الظروف للسفر إلى مصر قبل تعليق حركة الطيران في مصر اعتبارا من أمس.

تتشرف القنصلية العامة في فرانكفورت بالاعلان أنه ينبغي على المواطنين الراغبين في العودة إلى مصر سواء الذين انتهت إقامتهم أو تلك على وشك الانتهاء التكرم بموافاة السفارة المصرية في برلين بالبيانات الشخصية على عنوان البريد الالكتروني: [email protected] 

 

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