شكرا لقرائتكم خبر عن اجراءات تعقيم مدينة الجونة بالبحر الأحمر لمواجهة تفشي فيروس كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مسئولي مدينة الجونة في البحر الأحمر، على تطهير وتعقيم شوارعها ومبانيها، ضمن إجراءات الوقاية، للحرص على عدم تفشي فيروس كورونا المستجد، ولوقاية السائحين والمواطنين المتواجدين بها من الإصابة بالفيروس.

ونشرت الصفحة الرسمية لمدينة الجونة، بعض من عمليات التطهير التي حرصت على تنفيذها من قبل متخصصين، على حسابها بانستجرام، للحد من انتشار فيروس كورونا.

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جانب من عمليات التعقيم والتطهير في مدينة الجونة



جانب من عمليات التعقيم والتطهير في مدينة الجونة

وعلى سياق آخر، أعلن كريستيان لندميير المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية أن أعداد حالات الإصابة بفيروس "كورونا المستجد" بلغت حتى مساء أمس 209 ألاف و939 حالة، وقال لندميير، فى المؤتمر الصحفى الأسبوعى للصحفيين المعتمدين بالأمم المتحدة فى جنيف والذى ينعقد عبر دائرة تليفزيونية مغلقة، إن الوصول إلى مائة ألف حالة إصابة بالفيروس استغرق حوالى 3 شهور فى حين تضاعف العدد فى 12 يومًا ليصل إلى 200 ألف حالة.

وشدد المتحدث باسم الصحة العالمية على ضرورة عمل جميع دول العالم العمل وبسرعة على خفض هذا المنحنى التصاعدي، مؤكدًا أن التعامل مع الموقف لا يجب أن يتوقف عند علاج الحالات الحادة فقط، ولكن لابد من إجراء الاختبار والعزل وتتبع المخالطين.