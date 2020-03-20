بالقطنة والكلور.. إزاى تطهر كل حاجة حواليك للوقاية من كورونا؟ (فيديو)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من بين أهم تعليمات منظمة الصحة العالمية في التعامل مع فيروس كورونا للوقاية من العدوى به، هو تنظيف الأسطح الصلبة والأشياء التي يتعامل معها الإنسان على مدار يومه.
وأكدت تقارير الوقاية من الفيروس أنه ينتقل من خلال الأجسام الصلبة التي يبقى عليا حيا لأكثر من 12 ساعة إذا لمسها شخص حالم للفيروس، لذلك يجب تنظيف وتعقيم تلك الأشياء قبل استخدامها للتأكد من نظافتها.
ويرصد ”الخليج 365” في الفيديو التالى طريقة بسيطة لتنظيف وتعقيم تلك الأشياء قبل استخدامها لحماية نفسك من الفيروس.
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