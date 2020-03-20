شكرا لقرائتكم خبر عن سميح ساويرس: اكتشاف حالة كورونا لـ"سويسرى" بفندق بالجونة وتلقى العلاج وسافر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رجل الأعمال، سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية، اليوم الجمعة، إنه تم اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الأيام الماضية، لمواطن سويسرى ظهرت عليه أعراض المرض، وبعد الكشف عليه فى مستشفى الجونة، تم تحويله إلى مستشفى الحميات بالغردقة، موضحًا أنه تم إكتشاف الحالة بفندق "شيراتون ميرامار" فى مدينة الجونة فى محافظة البحر الأحمر، وأن المواطن السويسرى، فى طريقه للعودة إلى بلاده، على متن طائرة خاصة أرسلتها السلطات السويسرية.

وطالب رجل الأعمال، سميح ساويرس، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، بضرورة تخصيص مركز فى مدينة الغردقة أو فى محافظة البحر الأحمر، ليكون مركزًا للحجر الصحى لحالات كورونا، موضحًا أن العديد من الأجانب والمصريين، يرفضون الإفصاح عن المرض، نظرًا لأن أقرب مستشفى للحجر الصحى، توجد فى مدينة إسنا بمحافظة قنا، قائلًا "من الممكن أن يتم تخصيص أحد الفنادق المغلقة لمركز للحجر الصحى".

Advertisements

وأشار رجل الأعمال، سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية، إلى أنه تم إغلاق فندق شيراتون ميرامار فى مدينة الجونة، مؤقتًا، لإجراء الحجر الصحى لمدة 14 يومًا، وتطبيق إجراءات التعقيم، والتطهير، وهو سياسة متبعة فى كافة مشروعات الشركة، لسلامة الموظفين والسياح، لافتًا إلى أنه يتم إتباع كافة الإجراءات الاحترازية للسلامة.