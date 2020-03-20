شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة مؤثرة من عمر هاشم للمصريين: توبوا واستغفروا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه فضيلة العالم الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ثلاثة نصائح للمصريين والعالم بشأن فيروس كورونا المستجد، حيث خص الخليج 365 بتلك الرسالة المؤثرة التى اوضح فيها سبل النجاة من الوباء من واقع السنة النبوية، قائلا: هذه نصيحة للمسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها.

Advertisements

أولا: مطلوب من كل مسلم ومسلمة التوبة إلى الله وأن نستغفره فإنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة.. اللهم هذه ايدينا إليك بالذنوب ونواصينا بالتوبة وأنت تعلم السر وأخفى فاللهم أغثنا بغياثك وأرفع عنا الوباء والبلاء والسقم برحمتك يا ارحم الراحمين..هذه النصيحة الأولى التوبة والرجوع إلى الله.

النصيحة الثانية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمرا فزع إلى الصلاة فعلى كل مسلم أن يصلى صلاة الحاجة وهى صلاة ركعتين تقرأ فى الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الكافرون..وبعد قراءة الفاتحة فى الركعة الثانية تقرأ سورة الإخلاص.. وبعد صلاة الركعتين تدعو بدعاء صلاة الحاجة الذى ورد فى السنة " لا إلهَ إلَّا اللهُ الحَليمُ الكريمُ، سُبحانَ اللهِ ربِّ العَرشِ العظيمِ، الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، أسألُكَ موجِباتِ رَحمتِك*، وعزائمَ مَغفرتِكَ*، والغَنيمةَ* مِن كلِّ بِرٍّ، والسَّلامةَ* مِن كلِّ إثمٍ لا تدَعْ لِي ذَنبًا إلَّا غفرتَه ولا همًّا إلَّا فَرجتَه*، ولا حاجةً هيَ لكَ رضًا إلَّا قضيتَها يا أَرحمَ الرَّاحِمينَ..اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ وأتوجَّهُ إليكَ بنبيِّكَ محمَّدٍ نبيِّ الرَّحمةِ، إنِّي توجَّهتُ بِكَ إلى ربِّي في حاجَتي هذِهِ لتقضى ليَ، اللَّهمَّ فشفِّعهُ فيَّ".

النصيحة الثالثة: علينا أن نلتزم بالأخذ بالاسباب خذوا حذركم ورب العرش يقول " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة"، مع الإستجابة إلى النصائح الطبية.

