"القومي للمرأة" يعلن التضامن مع جهود الدولة المصرية في مواجهة "كورونا"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

أعلن منتدى المنظمات الأهلية بالمجلس القومي للمرأة، التضامن الكامل مع جهود الدولة المصرية، في مواجهة فيروس "كورونا المستجد"، خاصة في ظل ما يمر به العالم من تداعيات الإصابة بالفيروس.

وأضاف بيان للمجلس اليوم الجمعة، أنه على جميع مكونات المجتمع المدني المصري من جمعيات ومؤسسات أهلية وأحزاب سياسية وجامعات ومعاهد الأكاديمية ورجال الأعمال والشركات الخاصة والبنوك والمؤسسات الحكومة وجميع القوى، أن تتكاتف وتتضامن في مواجهة الأثار السلبية للإجراءات الوقائية التي لابد منها، لحماية أرواح وصحة المصريين والتعامل مع تأثير الخوف والمعاناة، والفقد، والحزن، والمحافظة على توفير حياة لائقة للملايين من الفئات التي ستضرر بسبب إغلاق الشركات والمطاعم والمقاهي والفنادق أو تسريح العمالة منها، بالإضافة للعاملين في القطاع غير الرسمي، والعمالة الموسمية.

وتابع بيان المجلس: "أثبتت حكومتنا المصرية مسئولية وجدارة في مواجهة هذا الوباء، ونحن نشد على يدها ونضع أنفسنا كمنظمات مجتمع مدني معها بجهودنا وفكرنا وضميرنا لإغاثة وطننا الحبيب وإزالة هذه الغمة، التي لم تكن الأولى في تاريخ مصر والأمم، فقد مرت البشرية بالعديد من المحن والمآسي، نجت منها بالتكاتف والتآزر وحسن التدبير والتخطيط وبث الأمل والتفاؤل ونضع ضمائرنا أولًا ونعزز الصمود ونتحدى الموت وسننتصر على هذه الغمامة الشاردة، فكما نحلم نكون ونحن نحلم بالحياة، حفظ مصر وشعبها من كل سوء".