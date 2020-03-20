بعد تعليق الرحلات.. حملة تعقيم موسعة للمطارات المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

تواصل جميع المطارات المصرية في جميع أنحاء الجمهورية، اليوم الجمعة، تنفيذ إجراءات الخطة الوقائية الاحترازية التي وضعتها وزارة الطيران المدني، بالتعاون مع وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بتكثيف الجهود في صالات السفر والوصول من خلال زيادة عمليات التطهير والتعقيم للصالات والمرافق العامة التابعة للمطارات والتخلص الأمن من النفايات.

وقالت مصادر بالطيران المدني، أنه وفقًا للتعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، تتم عمليات تعقيم وتطهير مكثفة للمطارات المصرية بشكل يومي ومنتظم، وتشمل عمليات التطهير والتعقيم جميع مباني واستراحات الركاب في صالات السفر والوصول والكاونترات وكل مكان يمكن تواجد الراكب به في المطار ومكاتب العاملين حفاظًا على سلامة الركاب والعاملين.

وكان الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، أكد أن المجال الجوي غير مغلق، وأن قرار تعليق حركة الطيران لا يشمل رحلات الطيران الداخلية ورحلات الشحن الجوي لعدم الإضرار بمصالح المواطنين، مؤكدًا أنه سيتم الاستمرار في تطهير المطارات المصرية كافة خلال فترة التعليق والمنشآت الحيوية بقطاع الطيران المدني، باستخدام مواد معقمة آمنة ومعتمدة دوليًا لضمان أعلى مستويات الوقاية والحماية الكاملة لجميع العاملين داخل القطاع.