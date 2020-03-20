ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير العملات المحلية والأجنبية ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن ببور سعيد من القبض تشكيل عصابي تخصص في تقليد وترويج العملات المحلية والأجنبية.

فقد أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد قيام أربعة أشخاص (خطاط وزوجته، مستخلص جمركي، موظفة لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة – مقيمين بدوائر أقسام شرطة الضواحي والشرق وأول الجنوب) بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في تقليد العملات الورقية (المحلية، الأجنبية) وترويجها.

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عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مسكن الخطاط بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وأمكن ضبطه وتبين إصابته بكسر بالقدم وتم نقله للمستشفى، كما أمكن ضبط باقي المتهمين بمسكنه، وبتفتيش مسكن الخطاط ضُبط بداخله على (مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية "مقلدة" مبالغ مالية عملة صحيحة 2 جهاز "لاب توب" -جهازي "إسكانر، طابعة" - كمية من الأحبار ومُثبتات الألوان- مكواة يدوية الصنع - حافظة بها كمية من الأوراق "معدة للطباعة" - كمية من الأوراق معدة للتصنيع- قطعة بلاستيكية تُستخدم لفرد الأوراق - عدد (2) بكرة - كمية من القصاصات ناتج تقطيع الأوراق المالية وأدوات أخرى).

بمواجهة المتهمين اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي لتقليد وترويج العملات المحلية والأجنبية مستخدمين في ذلك الأدوات المضبوطة، وقرروا بقيام الخطاط وزوجته والموظفة بتوزيع العملات المقلدة على عملائهم فضلاً عن استغلال المستخلص الجمركي لطبيعة عمله في الترويج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.