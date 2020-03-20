ضبط 5 مسجلين وراء سرقة كمية حديد تسليح من داخل مبنى في النزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 5 أشخاص وبحوزتهم كمية من حديد التسليح قاموا بسرقته من موقع تحت الإنشاء بمنطقة النزهة.

الواقعة بدأت أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة النزهة (بمديرية أمن القاهرة) لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، اشتبهت في مُستقلي سيارة "ميكروباص" وباستيقافها وفحص مستقليها تبين أنهم (سائق مطلوب التنفيذ عليه في 33 حكم حبس جزئي "تبديد"، أربعة عاطلين "لهم معلومات جنائية" وتبين أن السيارة "بدون مقاعد خلفية" عُثر بداخلها على (كمية من حديد التسليح وزنت طن - فرد خرطوش - طلقتان لذات العيار- 2 مقص حديدي- سلاح أبيض "سكين.

بمواجهتهم اعترفوا بسرقة حديد التسليح من داخل مبنى "تحت الإنشاء" بدائرة قسم شرطة الشروق بأسلوب "القطع" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، بقصد التصرف فيها بالبيع وأقروا بحيازتهم للسلاح الناري والأبيض بقصد الدفاع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.