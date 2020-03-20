أخبار مصر | وزير النقل يتابع استئناف حركة البضائع بين مصر والسعودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل يتابع استئناف حركة البضائع بين مصر والسعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حيث تم تنفيذ أولى الرحلات التجريبية لشحن البرادات والتريلات المحملة بالبضائع (خضروات وفواكه) بدون جسم العربة والسائق وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس من ميناء سفاجا وعلى متنها 20 شاحنة متجهة الى ميناء ضبا السعودى لتلبية احتياجات السوق السعودى من الخضروات والموالح والفواكه بما لا يخل باشتراطات وزارة الصحة السعودية وبتطبيق كافة الاشتراطات والتدابير الاحترازية والوقائية لمنع انتشار وباء كورونا.
وأشارت النقل أنه بخصوص الخط الملاحي بين مينائي نويبع المصري والعقبة الأردني فإنه مستمر في آداء النشاط التجاري بين الميناءين حيث سيتم العمل بدء من الساعة العاشرة من مساء اليوم بنظام تفريغ البضائع الموجودة على الشاحنات المصرية بساحة ميناء العقبة وإعادة تحميلها على شاحنات أردنية للتحرك داخل الأراضي الأردنية وكذلك العمل بنظام الترانزيت من خلال نقل البضائع إلى العراق والسعودية من خلال الشاحنات المصرية داخل الأراضي الأردنية بنظام الرفقة الأمنية.