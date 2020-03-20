مصر | تنفيذ 49473 حكما قضائيا وضبط 105 قضايا مخدرات فى 24 ساعة (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تنفيذ 49473 حكما قضائيا وضبط 105 قضايا مخدرات فى 24 ساعة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت أجهزة وزارة الداخلية، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الحملات عن النتائج التالية:

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، تم ضبط عدد 32 قطعة سلاح نارى، بحوزة 25 متهما، وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 49473 حكما قضائيا متنوع، وفى مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 105 قضايا مخدرات بحوزة 108 متهمين.

وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين، تم ضبط 22 متهما، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 7 متهمين لممارستهم أعمال البلطجة، وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط 152 دراجة نارية مخالفة.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط 26089 مخالفة مرورية، وفى مجال فحص السائقين، تم فحص (92) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 8 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

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في سياق آخر، تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة من انتشال جثث 3 أشخاص غرقوا في ترعة ناصر التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وتم نقلهم لمشرحة المستشفي العام تحت تصرف النيابة العامة.