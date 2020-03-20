شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا يؤانس: «لو صرخنا في الصلاة خريطة الفيروس في العالم هاتتغير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا الأنبا يؤانس، أسقف الأقباط الأرثوذكس بأسيوط، الأقباط للصلاة، وإلى تدريب الصلاة بصراخ كي يرفع الله عن العالم أزمة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال العظة التي ألقاها بكاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بأسيوط، مؤكدا أن «أقوى سلاح في الوجود هو الصلاة، فطوبى لمن يعرف هذا السلاح ويمتلكه، وطوبى لمن يتدرب على هذا السلاح ليستخدمه كل حين، لأن الله هو صاحب الأمر، فأمرنا في يد الله، وهو ضابط الكل، مش هيضبط حتة فيروس مش متشاف بالعينين، فالصلاة قوية بل هي أقوى من القوة ذاتها».

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فالصلاة تحرك يد من يحرك العالم، نحن نتكلم كثيرا ونفكر قليلا، فالأولى أن الأفكار التي تشغلنا نصلي لها أكثر مما نفكر فيها، وفي الكتاب المقدس: «اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم».

وقال أسقف عام أسيوط: «أنا بفكر في أزمة فيروس كورونا ومن ضمن أسبابه، لكلٍّ تصلي الناس، وتصرخ لله، فها نحن في أزمة هل بنصرخ لله للصلاة نهارا وليلا، لا لم نصرخ، ممكن نكون بنصلي فقط، لو صرخنا نهارا وليلا الكون كله يتغير».

ودعا الأنبا يؤانس أهالي أسيوط قائلا «تعالوا إحنا في أسيوط نصرخ نهارا وليلا، صدقوني خريطة الفيروس في العالم هتتغير، فلو صرخنا نهارا وليلا سيرفع الله عن العالم».