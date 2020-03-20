شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي» تنفي عقد مجلس أعلى طارئ للجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نفى المتحدث الرسمي باسم وزاره التعليم العالي والبحث العلمي صحة كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أو على منصات الإعلام المختلفة بشأن اجتماع المجلس الأعلى للجامعات غدا، وإذ يؤكد أن اجتماع المجلس غدا هو في موعده الشهري المحدد سلفا وأن غدا سيتم مناقشة المواضيع الدورية المطروحة على المجلس ذات الاهتمام المشترك كما سيتم مناقشة الخطط المستقبلية لتداعيات فيروس كورونا المستجد ومتابعة تنفيذ قرار رئيس الجمهورية من خلال جهود الجامعات لاستكمال الفصل الدراسي الثاني عن طريق التعلم عن بعد وأنه عقب انعقاد المجلس سيصدر بيان يوضح ما تم الوصول إليه من قرارات.

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