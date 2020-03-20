شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثة شخص فُقد في حادث مروري لسوء الأحوال الجوية ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عثر أهالي قرية سنور بمركز بني سويف، اليوم، على جثة شخص فقد أثناء استقلاله سيارة ميكروباص قادمة من محافظة السويس وفي طريقها إلى محافظة سوهاج، ونتيجة لسوء الأحوال الجوية تعرضت السيارة لحادث مروري بالقرب من الطريق الصحراوي بقرية سنور، وجرفتها مياه السيل.

البداية كانت بورود بلاغ لمديرية أمن بني سويف، بانقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي، بني سويف ـ المنيا دائرة مركز ببا، وبانتقال نائب مدير الأمن وضباط إدارتي الحماية المدنية والمرور، تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص غير معلوم بياناتها، بالطريق قادمة من السويس تجاه سوهاج وبالقرب من نفق سنور، ولسوء الأحوال الجوية ووجود قطع أرضي بالطريق نتيجة السيول سقطت السيارة فيه وانجرفت بمجرى مخر السيل وبداخلها قائدها.

كما تبين أن الحادث أسفر عن مصرع «ناصر. ع. م» 47 عاما، عامل، مقيم السويس، وإصابة 14 من مستقلي السيارة، حيث تراوحت إصاباتهم ما بين كسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقل المتوفى والمصابين لمستشفى بني سويف العام.

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وتبين من التحريات أنه وبسؤال أحد المصابين من مستقلي السيارة ويدعى «وائل. ف. ع» 20 عاما، عامل، مقيم ساقلتة بسوهاج، قرر قيام قائد السيارة بالسير في المدقات الجبلية عقب توجهه لبوابات حلوان وتبين غلقها بسبب سوء الأحوال الجوية ووجود قطع أرضي بالطريق نتيجة السيول سقطت السيارة فيه، ووقع الحادث، وتحرر المحضر رقم 2543 جنح مركز شرطة ببا.

وتبين من التحريات أنه في وقت لاحق تم العثور على السيارة رقم «2514 وج ق» ميكروباص معلقة ببعض الصخور بمجرى السيل، وبداخلها قائد السيارة «مجهول» جثة هامدة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنى سويف العام، وبعد أيام من وقوع الحادث حضر إلى مركز شرطة ببا محام يدعى «أحمد. ا. ث» 37 عاما، مقيم المهندسين، وابلغ أن والده الذي يبلغ 62 عاما، بالمعاش، كان من ضمن مستقلي السيارة محل الحادث، قادماً من السويس متجهاً لسوهاج، ولم يتم العثور عليه، مرجحاً ان تكون مياه السيل جرفته، وطلب إثبات ذلك.

تم تكليف قسم الإنقاذ النهري للانتقال واتخاذ اللازم، وتكليف إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 6 أحوال مركز ببا.

وتلقى مأمور مركز شرطة بلاغا من أهالي قرية سنور، بالعثور على جثة بمجرى مخر السيل على بعد حوالي 5 كيلو من الطريق الصحراوي الشرق القديم.

وتبين بعد التحريات والانتقال والفحص واستدعاء ابن المبلغ أن جثمان المتوفى المعثور عليه يخص والده.