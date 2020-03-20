شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الدقهلية يقود حملة لتطهير المساجد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، اليوم، حملة لتطهير المساجد قبل صلاة الجمعة بمشاركة فرق المكافحة بالطب البيطرى وحى شرق وغرب.

وقام «الشيخ» ليلا، بتوزيع الكولور المركز على الأحياء بنطاق مدينة المنصورة للبدء مبكرا في حملة التطهير قبيل قدوم المصلين للصلاة بواقع 78 جركن مركز لتخفيفها بالمياه لكل حى كما وجه لجميع رؤساء المدن في تطهير المساجد قبل بدء الصلاة وغلق الحمامات والتنبيه قبل الصلاة بوقت كافى بقدوم المصلين للمساجد على وضوء.

وقامت فرق المكافحة والتطهير تحت اشراف مباشر من نائب المحافظ بتطهير مسجد النصر أشهر مساجد المحافظة .

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كما قاد السعيد السيد، خطيب مسجد المحطة بميت فارس، حملة لتطهير وتعقيم وتنظيف المسجد قبل الصلاة وشارك معه عدد من وعدد من الكيميائيين والفنيين العاملين بمرفق مياه ميت فارس، وذلك في حملة بالقرية تحت شعار «الوقاية خير من العلاج».

وفي السنبلاوين، أعلن عبداللطيف بصل، عن وجود حملات لتطهير المساجد علاوة على توزيع المطهرات على البيوت مجانا وذلك ضمن مبادرة الغرفة التجارية بالدقهلية برئاسة المهندس احمد رعب لتوزيع الكلور على الأهالي مجانا.

ونظم شباب قرية «ميت عنتر»، التابعة لمركز طلخا، مبادرة لتطهير قريتهم ضد فيروس كورونا فإنتشروا في الشوارع بماكينات الرش، وطهروا المساجد وأماكن التجمعات وأعلنوا عن استمرار حملتهم بشكل يومي بعد تقسيم القرية إلى مربعات لتغطية القرية بالكامل .

وفى قرية بدين التابعة لمركز المنصورة قاد على احمد عبدالحافظ أحمد ومجموعة من شباب القرية حملة مكبرة لتطهير المساجد وعدد من شوارع القرية.

وفى قرية السلام التابعة لمركز منية النصر قاد محمد سالم من شباب القرية حملة مكبرة لتطهير شوارع ومساجد القرية بالكامل .

نائب محافظ الدقهلية يقود حملة لتطهير المساجد

نائب محافظ الدقهلية يقود حملة لتطهير المساجد

نائب محافظ الدقهلية يقود حملة لتطهير المساجد

نائب محافظ الدقهلية يقود حملة لتطهير المساجد

نائب محافظ الدقهلية يقود حملة لتطهير المساجد