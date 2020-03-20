شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا وإجمالى المصابين 470 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى قطر إلى 470 حالة بعد تسجيل 10 حالات جديدة اليوم، وذلك وفقا لما ذكرته قناة العربية فى خبر عاجل لها.

وكان موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، ذكر أن مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، كشفت أن قطر بين الدول الأكثر تضررًا بفيروس كورونا (كوفيد - 19)، مؤكدةً أن الدوحة تشهد واحدة من أسوأ تفشٍّ للمرض بالمنطقة، وأضافت المجلة الأمريكية أن وزارة الصحة تكذب بشأن مدى تفشي الإصابات بالدولة، مشيرةً إلى أنها لا تقدم صورة واضحة بشأن الإصابات، فهي تفتقد للخبرة بالتعامل مع تفشي الفيروس؛ بسبب عدم قدرة تميم على إدارة الأزمة.

وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن تفشي الفيروس القاتل في قطر يمثل كارثة بالشرق الأوسط، لافتةً إلى أنه أدى لانهيار الثقة الاجتماعية، بعد زعم وزارة الصحة إصابة 452 حالة فقط بفيروس كورونا.

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فيما قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، إن العمالة الوافدة بقطر تواجه أوضاعًا مأساوية داخل الحجر الصحي بالدوحة، الذي فرضته السلطات القطرية على مخيمات العمال لمدة أسبوعين، بسبب تفشي "كورونا" ما أدى إلى إصابة مئات العمال بالفيروس القاتل، في محاولة من نظام تميم لاحتواء انتشار الفيروس.