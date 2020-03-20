شكرا لقرائتكم خبر عن مصير مؤلم لجثامين ضحايا كورونا في دول لم تلتزم شعوبها بالتعليمات "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مشاهد مؤلمة، ومصير صادم، لجثامين ضحايا فيروس كورونا في عدد من الدول، وخاصة تلك التي شهدت زيادات مفاجئة في أعداد الوفيات والإصابات، مثل إيطاليا، وإيران، ومن قبلهما الصين.

الفيديو التالى يرصد كيف تعاملت تلك الدول مع جثامين الموتى بسبب فيروس كورونا، خاصة بعد أن ظهر عدم التزام شعوب تلك الدول بالتعليمات والتدابير الوقائية، ما ساهم في انفجار مفاجئ في أعداد الإصابات والوفيات، ما اضطر تلك الدول لأخذ إجراءات استثنائية في كل شيء، وبينها التعامل مع جثث ضحايا الفيروس القاتل.