شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة: غلق كافة المطاعم والنوادى الليلية والصحية وحمامات السباحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلن ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية أن وزارة السياحة والآثار وغرفة المنشات الفندقية غلق كافة المطاعم والنوادي الليلية والصحية وحمامات السباحة الموجودة بجميع الفنادق أمام الزائرين من خارج الفندق.

واوضح ان ذلك يأتى في إطار قرار مجلس الوزراء بغلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من الساعة 7 مساء إلى 6 صباحا وذلك حتى يوم 31 مارس الجارى موضحا أن المطاعم الرئيسية والنوادي الصحية للفنادق ستظل مفتوحة أمام نزلائها فقط لحين خروج اخر نزيل، وذلك استمرارا لتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الغرفة بالتعاون مع وزارة السياحة والاثار للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ونفت غرفة المنشآت الفندقية ما تداولته بعض الصحف الإلكترونية التي افادت اجبار احد العاملين بأحد الفنادق العائمة بأسوان علي الاستقالة.

وأوضح ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية ان هذا العامل يعمل طباخا علي احد الفنادق العائمة حيث قام بإجازة اعتيادية ثم تقدم باستقالته اول امس بمحض ارادته ولم يُجبر علي الاستقالة كما اشيع، وقد حصل علي جميع مستحقاته المالية فور تقدمه بالاستقالة، مؤكدا علي ان الشركة المالكة لهذا الفندق ملتزمة بجميع الاشتراطات والقوانين التي تحافظ علي مصلحة موظفيها. ومن جانبه اشار عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار ورئيس قطاع الرقابة علي المنشآت الفندقية بالوزارة، الي ان الوزارة ملتزمة بجميع القرارات التي اتخذها وزير السياحة والآثار بشأن الحفاظ علي مصلحة العاملين بالقطاع السياحي وضرورة الالتزام بصرف جميع مستحقاتهم بصفة منتظمة، مؤكدا علي ان الوزارة سوف تتخذ إجراءات صارمة تجاه من يتعسف مع أيٍ من العاملين بالقطاع.