شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الدقهلية في قرية «أول ضحية لكورونا»: ضربتم أروع المثل في الوعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار الدكتور هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، اليوم، قرية السماحية الكبرى التابعة لمركز بلقاس والتى ظهرت بها أول ضحية للكورونا وشهدت أول وفاة لمصرية بالفيروس.

وتفقد «الشيخ» خلال الزيارة الوحدة الصحية، وشوارع القرية والتقى بعدد من شبابها وأهلها.

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ووجه تحية لأبناء مركز بلقاس وعلى رأسهم أبناء قرية السماحية وقال لهم «تحية لكل أهالى القرية فقد ضربتم أروع المثل بالوعي الذاتي وتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس الكورونا وكذلك المشاركة المجتمعية من الجميع وفي مقدمتهم الشباب من خلال تطهير كافة شوارع المدينة».

ونقل لهم تحية الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وقال «المحافظة بكامل أجهزتها تقدم الدعم الكامل للقرية معنوياً ومادياً وسيتم فورا توفير 3 أطنان كلور وأدوات مطهرة لتطهير القرية بصفة مستمرة».

وأكد على أن قرية السماحية ستكون نموذجاً فريداً يفتخر به أبناء محافظة الدقهلية.

وتفقد نائب المحافظ خلال الزيارة، مستشفى بلقاس المركزي، واطمأن على سير العملية الطبية داخل المستشفى وتفقد جميع الأقسام والعيادات الخارجية والعناية المركزة ومطبخ المستشفى.

وأشاد بمستوى النظافة العامة والأداء المتميز لأطقم العمل من أطباء وتمريض وأكد على توفير الدعم الكامل لهم وللمستشفى من خلال توفير المستلزمات والأدوات الطبية وكل ما تحتاج إليه.

كما تفقد شوارع مدينة بلقاس وأعمال التطهير الجارية داخل الشوارع ووجه الدكتور عمرو عبدالعاطي، رئيس المركز، بالاستمرار بتطهير كافة الشوارع وفي مقدمتها المساجد والمنشآت الخدمية التي يتردد عليها المواطنون بصفة يومية بالتعاون مع المجتمع المدني وأشار إلى توفير 6 أطنان كلور وأدوات تطهير لمركز ومدينة بلقاس خلال أيام.

وفي نهاية الزيارة اجتمع «الشيخ» بالقيادات التنفيذية لمجلس مدينة بلقاس وأكد على ضرورة مواصلة العمل ليل نهار وتطهير كافة شوارع القرى والمدينة وشن حملة توعية للمواطنين بالتعاون مع الصحة لنشر طرق الوقاية من فيروس كورونا وكيفية مواجهته كما أكد على أن هذه الفترة الحرجة تحتاج منا جميعاً تضافر الجهود والإخلاص في العمل.

حضر الزيارة عمرو عبدالعاطي، رئيس مركز ومدينة بلقاس، والدكتور أيمن النجار، مدير الإدارة الصحية ببلقاس، والنائب وحيد قرقر، عضو مجلس النواب .

الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية يزور قرية السماحية الكبرى

الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية يزور قرية السماحية الكبرى

الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية يزور قرية السماحية الكبرى

الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية يزور قرية السماحية الكبرى

الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية يزور قرية السماحية الكبرى

الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية يزور قرية السماحية الكبرى

الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية يزور قرية السماحية الكبرى

الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية يزور قرية السماحية الكبرى

الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية يزور قرية السماحية الكبرى

الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية يزور قرية السماحية الكبرى

الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية يزور قرية السماحية الكبرى

الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية يزور قرية السماحية الكبرى

الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية يزور قرية السماحية الكبرى

الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية يزور قرية السماحية الكبرى

الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية يزور قرية السماحية الكبرى

الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية يزور قرية السماحية الكبرى

الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية يزور قرية السماحية الكبرى

الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية يزور قرية السماحية الكبرى

الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية يزور قرية السماحية الكبرى

الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية يزور قرية السماحية الكبرى

الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية يزور قرية السماحية الكبرى