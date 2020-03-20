شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط أكبر مصنع غير مرخص للكمامات ومعامل لإنتاج المطهرات بالقاهرة والمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استكمالاً لضربات جهاز حماية المستهلك الجهاز يوجه ضربه جديده ويداهم أوكار المستغلين والمخالفين بالمحافظات المختلفه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسيه وتكليف السيد الدكتور / مصطفى مدبولي – رئيس مجلس الوزراء لجهاز حمايه المستهلك والاجهزة المعنيه بالتعامل «بقبضه من حديد» مع المخالفين تم ضبط أكبر مصنع غير مرخص بمنطقه المطريه بمحافظة القاهرة يقوم بتوريد كمامات طبيه مجهوله المصدر للتجار بمحافظات ( كفر الشيخ – جنوب سيناء – قنا – الفيوم – بنى سويف ) تم ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع الكمامات والمطهرات الطبيه مجهوله المصدر.

كما تم ضبط سيارة محمله بكميه كبيرة من الكحول الطبي مجهول المصدر جاهزة للتداول وضبط مكاتب ومحال مستلزمات طبيه به عدد كبير من الجوانتيات والكمامات والمحاليل الطبيه وكحول مجهول المصدر، وضبط معمل غير مرخص لتصنيع المطهرات الطبيه، ووالصابون السائل، ضبط ترزى يقوم بتصنيع كمامات طبيه لصالح

إحدى شركات المستلزمات الطبيه.

وفي إطار المتابعه المستمرة لجهاز حمايه المستهلك واستكمالاَ لدوره الوطنى خاصه في مواجهه الأزمات أوضح لواء دكتور / راضي عبدالمعطى – رئيس جهاز حمايه المستهلك أنه اثناء شن مأمورى الضبطيه القضائيه بادارة الرقابه على الاسواق لحمله رقابيه على منطقه المطريه والفروع الاقليميه للجهاز بالمحافظات تم ضبط الآتى :

- بمنطقه المطريه بمحافظة القاهرة :

- كميه كبيرة الكمامات الطبيه تحت التصنيع (40000 كمامه)

- عدد كبير من الكمامات الطبيه الجاهزة استعداداً لتداولها بالاسواق (1500 كمامه)

- عدد كبير من ماكينات الخياطه المستخدمه في تصنيع الكمامات

- كميه كبيرة من الاتواب الزرقاء

- كميه كبيرة من لف شاش ابيض

- كميه كبيرة من لف قماش ابيض

- مقصات تقطيع

وقد تم التحفظ على الكميات المضبوطه وادوات المستخدمه في التصنيع والمتهم واحاله الامر للنيابه العامه للتحقيق

- وفى المحافظات ( قنا – كفر الشيخ – الفيوم – جنوب سيناء – بنى سويف ) تم ضبط الاتى :

- ترزى يقوم بتصنيع كمامات لصالح احدى شركات المستلزمات

- كميه كبيرة من الجوانتيات مجهوله المصدر

- كميه كبيرة من الكمامات الطبيه

- عدد كبير من عبوات محلول طبي

- عدد كبير من عبوات جلوكوز

- عدد كبير من جراكن كحول

- عدد كبير من عبوات بخاخ كحول داخل محل مستلزمات طبية تابع لمخزن أدوية

- عدد كبير من عبوات محلول ملح

- عدد كبير من الكمامات الطبيه تم حجبها عن البيع داخل احد محلات المستلزمات الطبية

- عدد كبير من جراكن جل سونار مجهول المصدر

- عدد كبير من الامبولات داخل محل مستلزمات طبية غير مصرح بتواجدها.

- عدد كبير ممن الفيال داخل محل مستلزمات طبية غير مصرح بتواجدها.

- عدد كبير من الكبسولات الفارغة وعدد كبير معبأة بمادة تعذر التعرف على ماهيتها ومجهولة المصدر داخل صيدلية.

- عدد كبير من برطمانات جيل مطهر مجهول المصدر داخل صيدلية.

- عدد من عبوات أدوية منتهية الصلاحية وأدويه محظور تداولها داخل صيدلية.

- كما تم ضبط :

- مصنع لانتاج المنظفات والمطهرات بدون ترخيص وبداخله عدد كبير من عبوات الجيل مطهر وكميه كبيرة من مواد خام من نفس ذات المطهر وعبوات فارغة معدة للتعبئة.

- مصنع تعبئة مواد كيماوية بمدينة دسوق بدون ترخيص وتم التحفظ على كميات كبيرة من الفورمالين وخل وفنيك وصابون خام

- سيارة محملة بكمية كبيرة من الكحول مجهول المصدر

- مصنع لتصنيع المطهرات بدون ترخيص وتم التحفظ على:

- كميات كبيرة من العبوات المطهرة

- كميات كبيرة من العبوات الفارغه

- كميات كبيرة من بودرة بيتادين

- كميات كبيرة من كحول ايثيلي خام

Advertisements

- وبالفيوم تلقي جهاز حمايه المستهلك اتصالات عديدة من المواطنين بتضررون من ارتفاع اسعار زجاجات الكلور في محلات المنظفات والسوبر ماركت وعلى الفور تم الانتقال إلى هذه المحلات من خلال سيارات الضبطيه القضائيه التابعه للجهاز مما أسفر عن تحريرعدة محاضر عدم الاعلان عن الاسعار والامتناع عن بيع ومحاضر عدم حيازة شهادات صحية للعاملين في مجال الاغذية في محلات السوبر ماركت .

- وبمحافظة جنوب سيناء تم ضبط عدة صيدليات تقوم بالمغالاه في اسعار بيع الكمامات الطبيه والجيل والكحول والامتناع عن البيع .

- وايضاً تم ضبط محل مواد غذائية يغالى في سعر الكلور والمنظفات الصناعيه والمطهرات

- كما تم ضبط مخزن مستلزمات طيبه بدون ترخيص

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس / عبدالفتاح السيسي – رئيس الجمهوريه بتفعيل المنظومه الرقابية لضبط الأسواق.

وتكليف السيد الدكتور مصطفى مدبولى – رئيس مجلس الوزراء لجهاز حمايه المستهلك باتخاذ الاجراءات اللازمه لضبط الاسواق ومواجهه ايه ممارسات سلبيه ضارة بحقوق المستهلكين.

وما وجه به السيد الدكتور على المصيلحى- وزير التموين والتجارة الداخليه بشأن تكثيف الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنيه .

وقد أوضح د. راضي عبدالمعطى – رئيس الجهاز انه تم اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه حيال المخالفات المشار اليها واحاله جميع المحاضر للنيابه العامه لاتخاذ شئونها.

ويهيب سيادته بالسادة المواطنين الابلاغ عن أيه ممارسات سلبيه ضارة بالمستهلك أو أيه معلومات بشأنها، مؤكداً على ان جهاز حمايه المستهلك بالتنسيق التام مع الاجهزة المعنيه ومن خلال سيارات الضبطيه القضائيه تعمل على مدار الساعه لضبط الاسواق ومواجهه كافه اشكال الغش والاحتكار .

وعلى جانب آخر وجه عبدالمعطى رساله للتجار ومقدمى الخدمات ان صحه الشعب المصرى أمانه ومسئوليتنا جميعاً الحفاظ عليها ويجب ان نتكاتف جميعاً في مثل هذه الظروف التي يمر بها وطننا والعالم حتى نعبرها بسلام .

وأوضح د./ راضي عبدالمعطى – رئيس الجهاز أن طرق التواصل مع الجهاز متعددة سواء من خلال الخط الساخن19588، أو رقم الواتس آب ( خدمه المواطن رقيب) 01281661880 ومن خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أوعبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية.