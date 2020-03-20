شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لدعم مستشفى العزل فى إسنا بالمواد الغذائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشنت لجنة التسويق السياحى بالأقصر، بالتعاون مع عدد من المؤسسات السياحية والفندقية مبادرة «مصر بأهلها»؛ والتى تهدف إلى جمع المواد والسلع الغذائية وتحويلها لمستشفى العزل بمركز إسنا جنوبى الأقصر، والتى لاقت قبولا لدى رجال السياحة بالأقصر للمشاركة فى المبادرة.

وقال محمد عثمان، رئيس اللجنة، إن هذه المبادرة التى تم إطلاقها منذ يومين تهدف لى جمع المواد والسلع الغذائية من الفنادق السياحية الكبرى والمراكب النيلية، والتى تقوم بتخزين كميات كبيرة فى مخازنها ونتيجة لتعليق رحلات الطيران وتوقف السياحة الداخلية كان لزامًا على الجميع المشاركة لدعم القطاع الصحى بمراكز المحافظة ومستشفى العزل بمركز إسنا، وذلك بعد النداءات التى خرجت من داخل المستشفى بوجود نقص فى السلع والمواد الغذائية وأن الكميات غير كافية.

وأضاف أن من ضمن أهداف المبادرة تخفيف العبء على كاهل الدولة ودعم المستشفيات وخصوصًا مستشفى العزل بكل احتياجاته من الأرز والمكرونة والخضروات المجمدة، والزيوت والمسلى، والبقوليات، وكراتين المياه المعدنية.