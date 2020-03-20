شكرا لقرائتكم خبر عن «#إحنا_فى_ظهرك» حملات على «فيسبوك» لمساعدة كبار السن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بالتزامن مع دعوات الحكومية والشعبية لإلزام المواطنين بالمنازل وخاصة كبار السن والأطفال، وغلق المطارات وصعوبة التنقل بين المحافظات خوفا من انتشار العدوى بفيروس كورونا، انطلقت دعوات على وسائل التواصل الاجتماعى فردية أو جماعية من قبل الشباب لمساعدة لكبار السن فى منازلهم فى محاولة لتخفيف من التجمعات فى مناطق قد تسبب لهم العدوى خلال هذه الفترة، بجانب مساعدة أصحاب العمالة اليومية فى توفير المستلزمات الأساسية لهم فى هذه الفترة، وانطلقت هذه الدعوات مستخدمين هاشتاج (#إحنا_في_ظهرك) و(الجيران_لبعض).

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ودعا جروب (الجيران لبعض) لمساعدة كبار السن وعمال اليومية، وتمكينهم من توفير الاحتياجات الأساسية لكبار السن وذلك من خلال المشاركة بمنشور على الجروب أو على الصفحات الشخصية للمستخدمين بإمكانية شراء المستلزمات الاساسية لأى شخص يسكن فى محيط منطقتك.

منى الكاتب أدمن جروب (الجيران لبعض) اكدت أن هذه مبادرة جماعية لشباب تجمعوا على الفيس بوك فقط وأكثرهم لا يعرف بعضه البعض، والهدف منها المساعدة لتفادى العدوى، بالإضافة لمحاولة طمأنة كبار السن فى مثل هذه الظروف وقالت إن المبادرة تستخدم هاشتاج (الجيران_لبعض) بهدف نشرها على أوسع نطاق ليس على الجروب فقط ولكن فى كل الصفحات الشخصية ووسائل التواصل الاجتماعى كافة.

وتابعت أن الهدف من الجروب هو المشاركة وتبادل المعلومات حول من يرغب فى مساعدة بعضه البعض، مضيفة: «نحتاج أن تصل المساعدات بكل صورها سواء شراء مستلزمات أساسية او الدواء أو يساعد فى أعمال منزلية».