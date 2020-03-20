شكرا لقرائتكم خبر عن أول عقوبات بالغربية للمخالفين لقرار رئيس مجلس الوزراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم، قرارا بالغلق الفوري وسحب التراخيص مع فرض غرامة فورية قدرها 10 آلاف جنيه علي أي منشأة تخالف قرار رئيس مجلس الوزراء، والخاص بغلق المطاعم والمقاهي والكافتيريات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية بدءًا من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا أمام الجمهور بكافة أنحاء الجمهورية حتى 31/3/2020 وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف لبيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه ووحدات الطعام المتنقلة.

كان محافظ الغربية قد أصدر قرارا بغلق دور المناسبات وقاعات الأفراح ومنع تدخين الشيشة في المقاهي واستمرار عملية النظافة بالمحلات، وغلق المحلات التي لا تتبع تعليمات الوقاية، ورفع كافة الإشغالات والأسواق العشوائية، وتطهير أماكنها، وتطهير المباني الحكومية والمساجد والكنائس، ومنع تقديم الوجبات والمشروبات داخل المطاعم والمقاهي حتى نهاية الشهر الجاري، تنفيذًا للإجراءات التي تتخذها الدوله لمواجهة فيروس كورونا.