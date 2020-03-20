شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تناشد العائدين من العمرة التزام منازلهم 14 يومًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشدت وزارة الصحة والسكان العائدين من العمرة، بالالتزام فى المنزل ١٤ يومًا (عزل ذاتى)، للاطمئنان على صحتهم فى إطار خطة وقائية تطبقها الوزارة للتصدى لفيروس كورونا، تحت إشراف منظمة الصحة العالمية.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، المتحدث الرسمى باسم الوزارة، فى بيان صحفى أمس: «يجب على العائدين من العمرة اتباع الإرشادات الوقائية، وفى حالة ظهور أى أعراض عليهم التوجه مباشرة إلى مستشفيات الحميات أو الصدر الأقرب لمحل إقامتهم، وإمكانية الاتصال على الخط الساخن 105 أو 15335 للاستفسار عن أى معلومات تخص فيروس كورونا».

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وأشار «مجاهد»، إلى تقديم الوزارة نصائح للذين سيعزلون ذاتيا، تتضمن عدم الخروج من المنزل طوال فترة العزل المنزلى، وتخصيص مكان نظيف وجيد التهوية، وتجنب الزيارات والأنشطة الاجتماعية، وعدم التنقل كثيرَا من المكان المخصص للعزل، مشيرًا إلى أن هذه النصائح يجب اتباعها 14 يومًا من تاريخ الوصول من العمرة.

وطالب «مجاهد»، العائدين بارتداء كمامة، عند التعامل مع أفراد الأسرة، والتخلص منها بعد الاستخدام بوضعها داخل كيس مغلق وإلقائه فى سلة المهملات، وتغطية الأنف والفم أثناء العطس أو الكحة بمنديل ورقى والتخلص منه داخل كيس مغلق وإلقائه فى سلة المهملات، مؤكدًا ضرورة غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون لمدة 20 ثانية أو تدليك اليدين بمطهر كحولى.

وتابع: «ينبغى على الخاضع للعزل تناول وجبات بشكل منفصل عن أفراد الأسرة، واتباع نظام غذائى متوازن، وشرب الماء الدافئ بدلاً من المشروبات الباردة، وعدم المشاركة فى الأطباق والأكواب والمناشف مع أفراد الأسرة، محذرا من الإفراط فى تناول المضادات الحيوية، لافتًا إلى ضرورة قياس الحرارة كل 8 ساعات للمعزول، وحال ظهور أعراض صعوبة فى التنفس أو إسهال أو ارتفاع فى درجة حرارة الجسم يجب التوجه إلى المستشفى.

ووجه «مجاهد»، نصائح لأسرة الخاضع للعزل؛ منها اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ أخرى للشخص المخالط، والبقاء على بعد مترين فى حالة ضرورة الاختلاط.