شكرا لقرائتكم خبر عن مدير منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا قد يعرض حياة صغار السن إلى الخطر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية، إن فيروس كورونا قد يعرض حياة صغار السن إلى الخطر.
وأضاف مدير المنظمة، في تصريحات صحفية «الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا يشكلون نسبة كبيرة من مصابي فيروس كورونا الذين يحتاجون رعاية صحية في المستشفيات».
وتابع: نبذل جهودًا حثيثة لتوفير المعدات الطبية للدول التي تعاني نقصًا لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر مدير منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا قد يعرض حياة صغار السن إلى الخطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.