شكرا لقرائتكم خبر عن مدير منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا قد يعرض حياة صغار السن إلى الخطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية، إن فيروس كورونا قد يعرض حياة صغار السن إلى الخطر.

وأضاف مدير المنظمة، في تصريحات صحفية «الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا يشكلون نسبة كبيرة من مصابي فيروس كورونا الذين يحتاجون رعاية صحية في المستشفيات».

وتابع: نبذل جهودًا حثيثة لتوفير المعدات الطبية للدول التي تعاني نقصًا لمواجهة تفشي فيروس كورونا.