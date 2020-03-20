شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الفنادق تنفى إجبار عامل على الاستقالة وتؤكد: كانت بمحض إرادته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت غرفة المنشآت الفندقية، ما تداولته بعض الصحف الإلكترونية، التى أفادت إجبار أحد العاملين بأحد الفنادق العائمة بأسوان على الاستقالة.

وأوضح ماجد فوزى، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، أن هذا العامل يعمل طباخا على أحد الفنادق العائمة، حيث قام بإجازة اعتيادية ثم تقدم باستقالته أول أمس بمحض إرادته، ولم يُجبر على الاستقالة كما أشيع، وقد حصل على جميع مستحقاته المالية فور تقدمه بالاستقالة، مؤكدا أن الشركة المالكة لهذا الفندق ملتزمة بجميع الاشتراطات والقوانين التى تحافظ على مصلحة موظفيها.

من جانبه، أشار عبد الفتاح العاصى، مساعد وزير السياحة والآثار، رئيس قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية بالوزارة، إلى أن الوزارة ملتزمة بجميع القرارات التى اتخذها وزير السياحة والآثار بشأن الحفاظ على مصلحة العاملين بالقطاع السياحى وضرورة الالتزام بصرف جميع مستحقاتهم بصفة منتظمة، مؤكدا أن الوزارة سوف تتخذ إجراءات صارمة تجاه من يتعسف مع أى من العاملين بالقطاع.

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وكانت الغرف السياحية، أبلغت أعضائها بتعليمات وزير السياحة والآثار، الدكتور خالد العنانى، خلال فترة التوقف للقطاع بعد قرار تعليق الطيران حتى نهاية مارس، لتبدأ الشركات والفنادق والمطاعم والبازارات فى تنفيذها واتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع الأمر خلال الفترة القادمة.

وقال مصدر فى الاتحاد، إنه جاء فى مقدمة نتائج اجتماع العنانى مع اتحاد الغرف السياحية أمس، توجيهه بالالتزام بمستحقات العاملين بالقطاع وعدم تسريح العمالة خلال فترة التوقف، لافتا إلى أن الغرف الخمس أبلغت أعضائها وخاصة الفنادق وشركات السياحة بضرورة الالتزام التام بذلك. ونوه إلى أن الوزير شدد خلال الاجتماع مع ممثلى القطاع الخاص والمستثمرين السياحيين على أن الوزارة حريصة على الحفاظ على مصلحة العاملين بالقطاع السياحي، وطالب الجميع بضرورة الالتزام بصرف جميع مستحقاتهم بصفة منتظمة، ومؤكدا أن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة تجاه من يتعسف مع أى من العاملين بالقطاع.

كذلك وجه الاتحاد المنشآت الفندقية والسياحية إلى الاستعداد لبدء عملية التطهير الفورى للفنادق بعد أن غادر السائحين، حيث تم الاتفاق مع شركتين عالميتين (بريفيريسك و تي يو ڤي نور) لتطهير الفنادق الثابتة والعائمة والمنتجعات والمنشآت السياحية بالإضافة الي الكشف علي كافة العاملين بالقطاع السياحي للاطمئنان علي سلامة حالتهم الصحية وعقد دورات توعوية لتعريفهم بأساليب وطرق الوقاية والحماية من الفيروسات والأمراض وكيفية تطبيق الطرق المثلي لتطهير ونظافة بيئة العمل. وزارة السياحة والآثار