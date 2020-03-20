شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تخلى مديرك يديك إجازة طويلة فى 3 دقايق من غير ما تطلب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع ما يدور حولنا من توتر بسبب فيروس كورونا بداء بعض الموظفين الكسالى التفكير فى وسائل للحصول على آكبر مكاسب خلال هذه الفترة.

وفى هذا العمل الدرامى القصير يقوم الموظف الكسول بالسعال وهو ما يُقلق زملائه وإبلاغ مديره وهنا يتوتر الموقف حيث اصبح يخشى الجميع الإقتراب من الأشخاص مرضى البرد.

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وعلى الرغم من أن الموظف اقسم له انه ليس مريض إلا أن مديره سارع بإعطائه أجازة للإطمائنان على صحته وعدم نقل العدوى لزملائه وهو ما جعل الموظف يحصل على أجازته دون أن يطلب.

الدراما القصيرة يقدمها الخليج 365 فى إطار محاولة لتقديم محتوى مختلف يرضى جميع القراء لأمثلة ونماذج موجودة بالفعل بيننا .