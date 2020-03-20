شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تطلق حملة تطهير وتعقيم ديوان عام الوزارة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأعلنت وزارة الأوقاف، استمرار جهود كافة العاملين بالمساجد للعناية بنظافتها على أكمل وجه بالتنسيق مع مديريات الصحة وهيئات التطوير بالمحافظات ، وجار المتابعة المستمرة من غرفة العمليات بديوان عام الوزارة مع المديريات الإقليمية للحفاظ على نظافة وطهارة المساجد للحفاظ على جموع المصلين وحرصًا على سلامتهم .

قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، غلق جميع دورات المياه بجميع المساجد وأماكن الوضوء، وغلق محابس المياه فى غير أوقات نظافة المسجد وغلق جميع كولديرات المياه ورفع أى أدوات للسقيا من المسجد. Advertisements وفى شأن المساجد التى بها صحن أو ساحة تتم الصلاة فى الساحة أو الصحن، خاصة أن الأماكن المغلقة أكثر عرضة لنقل العدوى من الأماكن المفتوحة، وقرر وزير الأوقاف تكثيف النظافة والتعقيم الدورى لجميع المساجد. وأضاف الوزير: نرجو من جميع المواطنين والمصلين مساعدة العاملين بالأوقاف فى أداء مهامهم، حيث إن ما ننشده هو الصالح العام للمواطنين جميعًا واعتبار أى تقصير فى تطبيق هذه التعليمات مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية والإدارية. وأكد الوزير، يأتى القرار فى إطار مراعاة الظروف الراهنة والإسهام فى غلق أى منفذ يمكن أن يكون سببا فى انتقال فيروس كورونا من شخص لآخر نتيجة تعدد الاستخدام.

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