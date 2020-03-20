شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مشادة كلامية بمؤتمر ترامب حول كورونا.. والرئيس الأمريكي لمراسل: سؤالك بشع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد المؤتمر الصحفى للرئيس الأمريكي دونالد حول تطورات انتشار وباء كورونا مشادة كلاميه بينه وأحد المراسلين المشاركين في تغطية فاعليات المؤتمر.

ودخل ترامب في مشادة مع مراسل شبكة إن بى سي عندما سأله عما يريد قوله لتخويف الأمريكيين خلال مؤتمر صحفي حول كورونا، فرد ترامب بإنفعال: "سؤالك بشع.. أنت مراسل فظيع عليك أن تخجل من نفسك".

يذكر ان الرئيس الأمريكي دونالد تارامب نفى خلال المؤتمر توصل الولايات المتحدة الأمريكية إلى دواء مضاد لفيروس كورونا، متراجعا عن تصريحاته السابقة، المتعلقة بقرب التوصل لعقار مضاد للفيروس.

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف خلال مؤتمر صحفى أمس أن الولايات المتحدة إجازت استخدام عقار "ريمديسفير" في تجارب علاج كورونا.