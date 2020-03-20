المسلم بيعقم الكنيسة والمسيحى فى خدمة المسجد.. ملحمة بنى سويف ضد كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل مجموعة من الشباب المتطوع فى مركز ناصر التابع لمحافظة بني سويف، جهودهم فى تطهير وتعقيم المنشآت والمساكن بالمدينة وكذا الشوارع والمساجد والكنائس، في ملحمة وطنية يقف فيها المسلم والمسيحى يدا واحدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد أو ما هو معروف بـ"كوفيد 19"، وذلك بالجهود الذاتية بالتعاون مع مديرة الصحة ومجلس مدينة ناصر وتتمني الحملة تعميمها على كافة المحافظات بالكامل.

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