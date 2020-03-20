"بفواتير مضروبة".. سقوط زعيم عصابة تخصص في بيع السيارات المسروقة بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مباحث المرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية، القبض على عنصر إجرامي بالمنوفية لقيامه بالاشتراك مع آخر بتكوين تشكيل عصابي لشراء السيارات "فان" المبلغ بسرقتها واصطناع أوراق وفواتير شراء لتلك السيارات لإعادة بيعها.

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمرور بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، قيام شخصين لهما معلومات جنائية، أحدهما محبوس على ذمة إحدى القضايا– مقيمان بمحافظة المنوفية؛ بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في شراء السيارات "فان “المتحصلة من وقائع سرقات "بمبالغ زهيدة" وقيامهما بكشط أرقام الشاسيهات واستبدالها بأرقام أخرى واصطناع أوراق وفواتير شراء لها منسوب صدورها لشركات إنتاجها، لإعادة ترخيصها بأسماء مواطنين "حسنى النية" وإعادة بيعها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الآخر بعدة أكمنة أسفرت عن ضبطه، وبمواجهتهما توصلت إليه التحريات أقر بها، واعترف بارتكابه 14 حادث بالاشتراك مع المتهم المحبوس بذات الأسلوب.

وأضاف باقتصار دوره على تزوير فواتير الشراء لتلك السيارات لإعادة ترخيصها وبتفتيش مسكن المتهم المحبوس عُثر على 3 فواتير شراء خاصة بدراجات نارية - توكيل إدارة لسيارة ملاكي "يُشتبه في كونهم مزورين"، وأمكن ضبط 12 سيارة أخرى، بالإضافة إلى سابقة التحفظ على سيارة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تكثيف الجهود لضبط السيارة الأخيرة.