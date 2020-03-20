تنفيذ 50 ألف حكم قضائي وضبط 32 قطعة سلاح ناري خلال يوم بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية، حملات مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وأثمرت الجهود في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط (32 قطعة سلاح ناري، بحوزة 25 متهم، وذلك على النحو التالي، 105 قضية مخدرات، 7 متهمين لممارستهم أعمال البلطجة، 152 دراجة نارية مخالفة، 26089 مخالفة مرورية، فحص 92 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 8 منهم بالإضافة الى تنفيذ 49473 حكم قضائي متنوع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية