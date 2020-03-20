"خطفها منه داخل عمله".. ضبط المتهم بسرقة مندوب تحصيل بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على أحد الأشخاص عقب قيامه بسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالي من مندوب تحصيل بإحدى الشركات في مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

أثناء قيام المقدم حسام ناصر، رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، والرواد محمد محيى وإسلام سمير ومحمد مجلي وأحمد الوكيل ومحمود القاضي، ضباط مباحث القسم، بأعمال التأمين بدائرة القسم، تمكنوا من ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، سبق اتهامه في 10 قضايا وبحوزته (حقيبة بداخلها مبلغ مالي "مجهول المصدر" - فرد خرطوش - طلقتان لذات العيار).

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وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، والعميد إبراهيم بحبح، مفتش المباحث، اعترف بسرقة الحقيبة وبداخلها المبلغ المالي من أحد الأشخاص بأسلوب "الخطف" وأقر بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع.

أمكن التوصل للمجني عليه (مندوب تحصيل بإحدى الشركات) وبسؤاله قرر بأنه حال صعوده للشركة محل عمله فوجئ بقيام المتهم بخطف حقيبة يده، وبداخلها المبلغ المالي المُشار إليه، وقرر بأنه كان في سبيله للإبلاغ، واتهمه بالسرقة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء طارق راشد، مساعد فرقة مصر الجديدة، إلى النيابة العامة.