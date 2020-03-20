كاميرات وساعات تتصل بالإنترنت.. ضبط مدير شركة بحوزته أجهزة محظور تداولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: تمكن رجال مباحث المصنفات الفنية، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لحيازته أجهزة إلكترونية مجهولة المصدر. أثناء قيام العميد عماد أبو ستيت، رئيس مباحث المصنفات الفنية بحملة تفتيشية بدائرة قسم شرطة عابدين تمكن من ضبط مدير وشريك بشركة كائنة بدائرة القسم لحيازته أجهزة تكنولوجية محظور تداولها بقصد الاتجار بدون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة لأحكام القانون وعُثر بداخل مقر الشركة على (13 ساعة يد مجهزة للاتصال بالإنترنت بواسطة شريحة هاتف ومزودة بخاصية GPS ومزود بها كاميرا - 10 كاميرات صغيرة الحجم) وجميعها مجهولة المصدر ومحظور تداولها بالبلاد. وبمواجهته أمام اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، إلى النيابة العامة.

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