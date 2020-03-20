ضبط عنصرين إثاريين لاتهامهم بترويج أخبار كاذبة عن فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب محمد الصاوي وعلاء عمران: تمكنت الاجهزة الأمنية من ضبط عنصرين إثاريين لقيامهما بالترويج لشائعات وأخبار كاذبة، بهدف إثارة الذعر والبلبلة لدى الرأى العام، حول إنتشار فيروس كورونا بالبلاد على خلاف الحقيقة. تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين.

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