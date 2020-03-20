​"السياحة": اتخاذ كافة الضمانات لتعقييم المنشآت السياحية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة السياحة الدكتورة سها بهجت، إن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية العاملين بقطاع السياحة صحيًا، من فيروس "كورونا المستجد" من خلال تعقيم المنشآت السياحية والفندقية.

وشددت سها في تصريحات خاصة لقناة "النيل للأخبار" اليوم الجمعة، على ضرورة الاحتفاظ بالعمالة المدربة بقطاع السياحة، موضحة أنه لا تهاون مع أي منشأة فندقية تقوم بتسريح عمالها، مشيرة إلى أن وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني خاطب كل المنشآت السياحية بالاحتفاظ بالعمالة في القطاع السياحي وعدم الاستغناء عنها بشكل تعسفي.

وأوضحت أن الوزارة عقدت اجتماعات مع الاتحاد المصري والغرف السياحية والمنشآت الفندقية والسلامة والصحة المهنية واتخذت عدة تدابير، بهدف التوعية وتدريب العاملين، وعقد دورات لهم على أن تكون (أونلاين) لمنع التجمعات والاحتكاك فيما بينهم للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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وأشارت إلى أن وزارة السياحة بالتنسيق مع وزارة الصحة تعقم وتطهر جميع المنشآت السياحية والفندقية منذ فترة ويشمل التعقيم جميع المنشآت والفنادق السياحية والمنتجعات ولن يستثني منها أي منشأة، مشيرة إلى وجود جدول زمني مدرج بهذا الخصوص، كما أن هناك فرقًا متابعة عن صحة الإجراءات المتخذة ووجود خطة محكمة لاستقبال السائحين في الفترة المقبلة.

وتابعت أن مدينتي الغردقة وشرم الشيخ، لا توجد تقارير بوجود حالات إصابة للمواطنين بفيروس كورونا، مضيفة أنه في حالة ظهور حالات سيتم عزلها على الفور، والتعامل معها من قبل وزارة الصحة.

وأضافت أن وزارة السياحة دورها يتمثل في اتخاذ الإجراءات والتدابير ومنع اختلاط العاملين بالسائحين والحفاظ على سلامة جميع المنشآت الفندقية والمنتجعات السياحية، مؤكدة أن القرارات التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن كانت صائبة.