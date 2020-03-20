"مفيش ولا عربية".. ننشر صور سوق سيارات مدينة نصر بعد إلغائه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة نجحت اليوم الجمعة، في منع إقامة سوق السيارات بمدينة نصر، حرصًا على سلامة مرتاديه من العدوى بفيروس "كورونا المستجد" خاصة وأنه كان يجذب عددًا كبيرًا من المواطنين من مختلف المحافظات.

ويأتي ذلك ضمن إجراءات محافظة القاهرة المشددة، لمنع إقامة جميع الأسواق الأسبوعية بالعاصمة، كأحد الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لن تتوانى في اتخاذ الأجراءات التي من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين والصحة العامة.