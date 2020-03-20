"القومي لحقوق الإنسان" يثمّن قرار إخلاء سبيل عدد من المحبوسين احتياطيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

قال المجلس القومي للحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إنه يثمّن ويقدر الخطوة المهمة، بإخلاء سبيل عدد من المحسوبين احتياطيًا على ذمه بعض القضايا.

وأضاف المجلس في بيان له اليوم، أن هذه الخطوة جاءت في أعقاب ما اتخذته الدولة من خطوات للارتقاء بحالة حقوق الإنسان، كما أن تأتي بالتزامن مع عدد من الأزمات التي تواجهها الدولة بما فيها الأزمة الحالية لفيروس كورونا وواجهتها الدولة بكفاءة عالية، وتجاوب معها الشعب المصري الذى أظهر مخزونه الحضاري عندما تعرض المواطن للخطر.

واعتبر المجلس في بيانه أن إخلاء سبيل هذه المجموعات، يفتح الباب لمزيد من قرارات الإفراج عن من لم ينزلقوا في استخدام العنف أو يتورطوا في قضايا الإرهاب.

وناشد المجلس القومي لحقوق الإنسان، الشعب المصري كله وخصوصًا الشباب، بإدراك مدى الحاجة لتكاتف الجميع حكومة وشعبًا لمواجهة هذه التحديات، وخاصة تحدي أزمة فيروس كورونا التي تحتاج إلى الالتزام الدقيق من الجميع بتعليمات الدولة لمقاومة الفيروس.

وحذر المجلس من أن إهمال أي فرد هو انتهاك لحقوق الناس جميعًا.