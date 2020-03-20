سنودس النيل الإنجيلي يوقف كافة الصلوات ويغلق جميع كنائسه بالجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

أعلن سنودس النيل الإنجيلي وهو الهيئة العليا بالكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر، اليوم الجمعة، وقف كافة الصلوات وإغلاق جميع الكنائس على مستوى الجمهورية، والمبنى الإداري، حتى نهاية مارس الجاري، كطريقة للوقاية من فيروس كوفيد "كورونا المستجد".

وذكر بيان السنودس: "استشعارًا للخطر الذي يهدد البلاد، وتجاوبًا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، وتماشيًا مع قرارات الطائفة الإنجيلية بمصر؛ قرر سنودس النيل الإنجيلي - المجمع الأعلى للكنيسة الأنجيلية المشيخية بمصر- من خلال لجنته التنفيذية، وقف جميع الاجتماعات العامة بما فيها (الأحد والجمعة)، وكافة الاجتماعات الفرعية والأنشطة واللجان الإدارية، في كل الكنائس المحلية على مستوى مجامع السنودس والمؤسسات السنودسية والمبنى الإداري للسنودس بالأزبكية وتعليق كافة الأعمال الإدارية بالمبنى".

وأضاف البيان: "قررت الكنيسة تكريس صوم انقطاعي للوقاية من المرض أيام 22 و23 و24 مارس، ونرجو منكم جميعًا الالتزام بكافة القرارات التي تصدرها الدولة، والقيام بالتوعية اللازمة لسلامة وأمن المواطنين، ونصلي أن يحفظ الرب بلادنا وكل البشرية من هذا الوباء الخطير".​