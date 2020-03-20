هل تغلق المناطق الأثرية أبوابها أمام الجمهور؟ رئيس "الأعلى للآثار" يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن جميع المتاحف والمواقع الأثرية مفتوحة للجمهور في مواعيدها نفسها دون أي تغيير، رغم اتخاذ مجلس الوزراء قرارًا بتعليق الطيران حتى نهاية شهر مارس الجاري.

وأضاف وزيري في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "صحة المواطن وزوار المناطق الأثرية هي أهم ما نسعى له، وبالتالي نعقم المتاحف بشكل تلقائي، وسنغلقها أمام الجمهور إذا جاءتنا تعليمات بذلك، أو شعرنا أن هناك خطورة على صحتهم، وعلينا ألا نستبق الأحداث، خاصة أن أغلب المناطق الأثرية مناطق مفتوحة".

يأتي هذا عقب اجتماع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بالدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ورؤوساء قطاعات المجلس، لمناقشة التداعيات على القطاع الثقافي والأثري من فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع الأمر خلال الفترة المقبلة، في ضوء قرار الحكومة بتعليق الطيران ابتداء من ظهر يوم الخميس الماضي حتى 31 مارس الجاري.

وخلال الاجتماع، أكد وزير السياحة والآثار، استمرار مشروعات البنية الأساسية والانتهاء منها، خاصة تلك التي سيتم افتتاحها قريبا والالتزام بالتوقيتات المحددة لها مثل قصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة، ومتحف المركبات الملكية بحي بولاق والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، ومتحف شرم الشيخ ومتحف كفرالشيخ والمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية وطريق الكباش بالأقصر، وترميم وتطوير منطقة شجرة مريم التي هي أحد نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر.