أخبار مصر | صحيفة أوروبية: مصر الأكثر أمنا من كورونا.. وستتعافى بشكل أسرع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة أوروبية: مصر الأكثر أمنا من كورونا.. وستتعافى بشكل أسرع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشر فيروس كورونا المستجد بعدد كبير من الدول الأوروبية، وهو ما دفع السياح فى تلك الدول، إلى الفرار لدول أكثر أمنا مثل مصر.

وأوضحت عدة صحف منها "أجورافوكس" الإيطالية، أن الإيطاليين يفتقدون بشكل كبير زيارة مصر، ويعتبرونها هي الأكثر أمنًا فجميعهم يرغبون في انتهاء أزمة كورونا والاستمتاع بالسفر إلى مصر مجددا، حسبما قالت الصحيفة الإيطالية.

وقالت الصحيفة، إن مصر لديها الكثير الذي تقدمه للعالم، ورغم الأزمة الحالية إلا أنها ستعود بشكل أسرع وهي مليئة بالعجائب كما أنها دولة آمنة.

وأشارت الصحيفة إلى أن عدد الإصابات في إيطاليا وصل إلى ما يزيد عن 41000 شخص، وسجل كورونا حالات وفاة تجاوز الـ 3000 حالة، فقد تجاوزت حالات الإصابة والوفيات فيها الأعداد التي سجلها الفيروس في الصين، فإيطاليًا حاليًا بها 15757 مريضا يعانون من الأعراض بخلاف 14935 في العزل المنزلي.

وكان وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، صرح بأن أزمة كورونا أزمة عارضة ضربت العالم كله، ولا تعاني منها دولة بعينها، وأن الحكومة المصرية اتخذت حزمة من الإجراءات للحفاظ على صحة المواطنين التي تأتي دائمًا رقم 1 في اهتمامات الإدارة المصرية، وأكد أن السياحة المصرية سوف تتعافى بمجرد مرور الأزمة.

ومن ناحيته قال رئيس غرفة السياحة الثقافية في الأقصر أن حوالي 400 أسرة أجنبية من جنسيات مختلفة انجليز وأمريكان وسويسريين وغيرها من الجنسيات فضلت البقاء في مصر وإكمال إجازة الصيف بها، حيث أنهم متواجدين من قبل بداية الأزمة وشعروا بالاطمئنان من الإجراءات المتبعة، ووصفوا مصر أنها الأكثر أمانًا.

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وشددت وزارة السياحة والآثار على جميع العاملين في المكاتب التابعة للوزارة وللهيئة بالمطار الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية واستخدام القفازات والكمامات وخاصة في التعامل مع السائحين والجمهور، كما حرصت على لقاء السائحين للاطمئنان على إجراءات سفرهم قبل مغادرتهم مطار القاهرة.

ويأتي ذلك في ضوء حرص الوزارة علي صحة وسلامة السائحين والعاملين بقطاع السياحة من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19)، وفي ظل التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة هذا الفيروس بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

كما أطلقت الوزارة حملة توعية حيث قامت بطباعة 1000 بوستر تتضمن الإرشادات الوقائية التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا، لافته إلى أنه تم وضعها أمام بوابات دخول جميع المتاحف والمواقع الأثرية والسياحية.

تأتي تلك الحملة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان في إطار حرص الوزارة على سلامة العاملين والزائرين المصرين والأجانب للمتاحف والمواقع الأثرية والسياحية في أنحاء الجمهورية، للتوعية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19)، وفي ظل التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الفيروس.

كما تم توزيع أدوات وقاية وتعقيم "قفازات وكمامات ومواد مطهرة" على موظفي التذاكر والأمن بمنطقة أهرامات الجيزة، والمتحف المصري بالتحرير، وقلعة صلاح الدين، ومنطقة آثار سقارة، كمرحلة أولى على أن يتم توزيعها على باقي المناطق تباعًا.

كما تم تطهير وتعقيم المباني الإدارية الخاصة بالوزارة في العباسية والجيزة والزمالك، وتطبيق توصيات وزارة الصحة والسكان بتنظيف الأسطح والأماكن بشكل دوري خلال اليوم لضمان سلامة الزائرين والعاملين، بالإضافة إلى توزيع القفازات والكمامات والمواد المطهرة على الموظفين المتعاملين مع الجمهور.