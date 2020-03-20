شكرا لقرائتكم خبر عن «قومي حقوق الإنسان» يرحب بالإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحب المجلس القومى للحقوق الانسان، وأعرب عن تقديره للخطوة الهامه التي إتخذتها الدولة بإخلاء سيبل عدد من الشباب المحسوبين احتياطياً على ذمة بعض القضايا.

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وأكد المجلس في بيان له أمس، أن هذه الخطوة في أعقاب ما اتخذته الدولة من خطوات للإرتقاء بحالة حقوق الانسان كما تجئ في وقت تعرضت فيه مصر لعدد من الأزمات بما فيها الازمة الحالية لفيروس كورونا وواجهتها الدولة بكفاءه عالية وتجاوب معها الشعب المصرى الذي اظهر مخزونه الحضارى عندما تعرض المواطن للخطر .

واعتبر البيان ان اخلاء سيبل هذه المجموعات يفتح الباب لمزيد من اخلاء السيبل والافراج عن الشباب الذين لم ينزلقوا في استخدام العنف أو قضايا الارهاب .

وناشد المجلس الشعب المصر كله وخاصة الشباب بأن يدركوا مدى الحاجه لتكاتف الجميع حكومة وشعب لمواجهة هذه التحديات، وخاصة تحدى أزمة فيروس كورونا التي تحتاج إلى الالتزام الدقيق من الجميع بتعليمات الدولة لمقاومة الفيروس محذرا من ان اهمال أي فرد هو انتهاك للناس جميعا .