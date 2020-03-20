شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق لحماية اليدين من الجفاف الناتج عن استعمال المطهرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

العديد من حملات التوعية التي أطلقتها دول العالم لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد، ومنها غسل اليدين، واستعمال المعقمات والمطهرات، ولكن تكرار هذه الخطوة عدة مرات يومياً دون ترطيب البشرة بعد ذلك يُعرّض اليدين للتحسّس والجفاف.

ووفقاً لتقرير نقلته قناة «العربية»، فإن هناك عددا من الخطوات التي يمكن اتباعها لتجنب جفاف اليدين بعد استعمال المطهرات والمعقمات، ومنها:

· استعمال كريم ترطيب بعد غسل اليدين أو تعقيمهما، على أن يكون مخصصاً لهذه المنطقة من الجسم.

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· الاستعانة بزبدة الكاكاو أو زبدة الشيا لترطيب اليدين، إذا كنت تبحث عن مرطّب طبيعي لا يحتوي على مواد كيمياوية.

· شرب كمية كافية من الماء يومياً للحفاظ على ترطيب الجلد من الداخل.

· عند استعمال غسول اليدين، اختره خاليا من المواد الكيمياوية والعطور والكحول كونها تجفّف بشرة اليدين.

· تجنب غسل اليدين بالمياه الساخنة كونها تزيد من جفاف البشرة وتُسرّع ظهور التجاعيد.